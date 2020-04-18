18 апреля на фронте: ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом противник снова решился использовать запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражеские обстрелы.
Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Так, 11 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Майского обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вследствие преступных действий российских оккупантов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Наши защитники проявили сегодня мужество и решительно ответили на все обстрелы со стороны противника, убедительно заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано
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