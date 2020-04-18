18 апреля на фронте: ранен один украинский военный

18 апреля, 2020, 18:50

18 апреля на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, был ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом противник снова решился использовать запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражеские обстрелы.

Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, 11 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Майского обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие преступных действий российских оккупантов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Наши защитники проявили сегодня мужество и решительно ответили на все обстрелы со стороны противника, убедительно заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано

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