Они - ни к черту: Лукашенко забраковал российские тесты на коронавирус

18 апреля, 2020, 18:08

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о низком качестве российских тестов на коронавирус

Об этом Лукашенко заявил в эфире канала СТВ.

"Тесты - ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян, которые на атомную станцию приехали, всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами - все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские - один только человек оказался коронавирусным", - сказал Лукашенко.

Также он посоветовал жителям Беларуси "не париться по поводу этой болезни".

"Слишком много неизвестного - новый вирус, слишком много ошибок", - сказал Лукашенко.

Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах республики уже со следующей недели, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

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