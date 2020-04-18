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Espreso.tvМирОни - ни к черту: Лукашенко забраковал российские тесты на коронавирус

Они - ни к черту: Лукашенко забраковал российские тесты на коронавирус


фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о низком качестве российских тестов на коронавирус

Об этом Лукашенко заявил в эфире канала СТВ.

"Тесты - ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян, которые на атомную станцию приехали, всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами - все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские - один только человек оказался коронавирусным", - сказал Лукашенко.

Также он посоветовал жителям Беларуси "не париться по поводу этой болезни".

"Слишком много неизвестного - новый вирус, слишком много ошибок", - сказал Лукашенко.

  • Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах республики уже со следующей недели, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

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