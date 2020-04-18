Хачериди заработал удаление и стал виновником поражения "Динамо" в чемпионате Беларуси

18 апреля, 2020, 22:22

Украинский защитник Евгений Хачереди заработал красную карточку и пенальти, который привел к поражению брестского "Динамо" в чемпионате Беларуси по футболу

Об этом сообщает FootballHub.

Хачериди стал антигероем матча 5-го тура чемпионата Беларуси между "Витебском" и брестским "Динамо". На 85-й минуте при счете 0:0 украинец получил красную карточку за отмашку ногой - Хачериди пяткой ударил соперника, который не владел мячом.

Арбитр удалил украинского футболиста и назначил пенальти в ворота "Динамо". Брестский клуб пропустил с пенальти и доигрывал матч вдевятером - на 73-й минуте у "Динамо" был удален легионер Габи Кики.

Встреча завершилась поражением "Динамо" со счетом 0:1. Таким образом, ошибка Хачериди стоила команде набранных очков.

Для украинского защитника это был третий матч в составе брестского "Динамо".

Напомним, 12 апреля гол экс-форварда сборной Украины Артема Милевского помог "Динамо" из Бреста победить "Ислочь" в чемпионате Беларуси.

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