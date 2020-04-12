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Espreso.tvСпортГол Милевского принес "Динамо" победу в чемпионате Беларуси

Гол Милевского принес "Динамо" победу в чемпионате Беларуси


фото: dynamo-brest.by
Гол экс-форварда сборной Украины Артема Милевского помог "Динамо" из Бреста победить "Ислочь" в чемпионате Беларуси по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Милевский отметился голом в 4-м туре чемпионата Беларуси. На 77-й минуте он забил второй гол "Динамо" в матче и сделал счет 2:1. В итоге команда из Бреста победила 3:1.

Еще два украинца - Александр Нойок и Евгений Хачериди вышли в стартовом составе динамовцев.

В нынешнем сезоне Милевский сыграл 8 матчей в различных турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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