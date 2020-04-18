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Espreso.tvХай-текFacebook добавил новый "заботливый" лайк: как он выглядит

Facebook добавил новый "заботливый" лайк: как он выглядит


фото: REUTERS
В Facebook на следующей неделе станет доступна новая "заботливая" реакция для поддержки во время пандемии коронавируса

Об этом менеджер по техническим коммуникаций Facebook Александр Войка сообщил в twitter.

По его словам, Facebook добавил новую "заботливую" реакцию к сообщениям, чтобы люди могли поддерживать друг друга во время пандемии COVID-19. Ее аналог появится и в Facebook-мессенджере.

"Мы надеемся, что эти реакции дают людям дополнительные способы проявить свою поддержку во время кризиса COVID-19", - написал Войка.

В Facebook "заботливый лайк" изображен в виде емоджи, занимающий сердце, в мессенджере - анимированное сердце, которое бьется.

Обе реакции будут доступны для пользователей со следующей недели.

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