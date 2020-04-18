Facebook добавил новый "заботливый" лайк: как он выглядит
Об этом менеджер по техническим коммуникаций Facebook Александр Войка сообщил в twitter.
По его словам, Facebook добавил новую "заботливую" реакцию к сообщениям, чтобы люди могли поддерживать друг друга во время пандемии COVID-19. Ее аналог появится и в Facebook-мессенджере.
"Мы надеемся, что эти реакции дают людям дополнительные способы проявить свою поддержку во время кризиса COVID-19", - написал Войка.
В Facebook "заботливый лайк" изображен в виде емоджи, занимающий сердце, в мессенджере - анимированное сердце, которое бьется.
Обе реакции будут доступны для пользователей со следующей недели.
We're launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.- Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020
We hope these reactions give people additional ways to show their support during the # COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw
- Напомним, 15 марта Министерство здравоохранения совместно с Facebook запустило сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-