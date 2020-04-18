Facebook добавил новый "заботливый" лайк: как он выглядит

18 апреля, 2020, 19:58

В Facebook на следующей неделе станет доступна новая "заботливая" реакция для поддержки во время пандемии коронавируса

Об этом менеджер по техническим коммуникаций Facebook Александр Войка сообщил в twitter.

По его словам, Facebook добавил новую "заботливую" реакцию к сообщениям, чтобы люди могли поддерживать друг друга во время пандемии COVID-19. Ее аналог появится и в Facebook-мессенджере.

"Мы надеемся, что эти реакции дают людям дополнительные способы проявить свою поддержку во время кризиса COVID-19", - написал Войка.

В Facebook "заботливый лайк" изображен в виде емоджи, занимающий сердце, в мессенджере - анимированное сердце, которое бьется.

Обе реакции будут доступны для пользователей со следующей недели.

We're launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the # COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw - Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

Напомним, 15 марта Министерство здравоохранения совместно с Facebook запустило сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине.

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