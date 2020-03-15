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Espreso.tvОбществоМЗ запускает сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине в Facebook

МЗ запускает сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине в Facebook


фото: Укрінформ
Министерство здравоохранения совместно с Facebook запускает сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине

Об этом сообщает Минздрав в facebook.

Украинцы будут получать от Facebook оповещения с актуальной и достоверной информацией от Минздрава о ситуации вокруг распространения коронавируса в стране.

В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине и учитывая растущую потребность пользователей в корректной и своевременной информации Министерство здравоохранения Украины совместно с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлений Facebook.

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Это даст возможность быстро получать актуальную и достоверную информацию о коронавирусе из официальных источников МОЗ Украины, таких как официальный вебсайт министерства moz.gov.ua и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19 - covid19.com.ua.

В ленте новостей автоматически появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules - оповещение для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе. Также Facebook поддерживать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины.

Язык оповещения будет соответствующим настройке профиля пользователя.

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