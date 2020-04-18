Епифаний рассказал, как освятить паски дома

18 апреля, 2020, 20:30

Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний посоветовал, как на Пасху освятить паски дома

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, для этого после совершения богослужений нужно окропить паску освященной на Крещение водой.

"Если человек не имеет возможности, а это особенно пожилые люди, которые должны находиться в это время дома, чтобы не подвергать себя опасности, после совершения богослужений в храмах и, приобщившись к ним по телевизору или через другие средства, facebook, YouTube и так далее, могут самостоятельно взять освященную на Иордан воду и окропить ею паску, или те приношения, которые мы приносим обычно в храм в это время", - сказал Епифаний.

Он призвал верующих не принимать непосредственного участия в богослужениях, не приходить массово на освящение пасок, а участвовать в богослужений онлайн.

Христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 19 апреля. Богослужения по этому поводу начинаются вечером 18 апреля.

Напомним, 11 апреля Епифаний призвал верующих на пасхальные праздники оставаться дома.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine