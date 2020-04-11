11 апреля, 2020, 19:33

Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний призвал верующих на пасхальные праздники оставаться дома

Об этом Епифаний написал в facebook.

"Вот завершается святая Четыредесятница и начинается Страстная седмица - время особых молитвенных воспоминаний о несправедливом осуждении, страданиях и крестной смерти Спасителя. Призываю всех вас постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием", - написал Епифаний.

Также он призвал верующих на Вербное воскресенье соблюдать правила карантина и оставаться дома.

"Завтра будем отмечать светлый праздник - Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение ивовой лозы. Но мы, священнослужители Православной церкви Украины, будем в молитве рядом. Желаю каждому встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождение сына Божьего в ваши сердца, в душе, в целую жизнь ", - отметил Епифаний.

Напомним, 11 апреля глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав рассказал, как освятить пасхальную корзину дома .

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