Замеры загрязнения воздуха с самолетов и спутников - дезинформация, - Гидрометцентр
Об этом Кульбида сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.
Он заявил, что в последнее время появилось много информационных ресурсов, которые занимаются экологическим вопросам и проблемами.
"Один из таких ресурсов, который показывает уровень загрязнения атмосферы по любой стране, по любой части мира. Те методики, те инструменты, которыми пользуются при получении такой информации, являются в основном дистанционные, спутниковые предпочтительнее. Есть отдельные бортовые системы, которые позволяют несколько определять в атмосферном воздухе, но их погрешность настолько высока, что может отличаться в десятки, а то и сотни раз от реальной ситуации ", - отметил глава Укргидрометцентра.
"Я бы не рекомендовал пользоваться теми информационными ресурсами, за качество информации в которых не отвечает, с одной стороны, а с другой стороны - это реально является дезинформацией наших громадян", - добавил он.
- Напомним, глава Укргидрометцентра заявил, что загрязненность воздуха в Киеве после смога 16 апреля пришла в норму
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-