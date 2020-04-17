Замеры загрязнения воздуха с самолетов и спутников - дезинформация, - Гидрометцентр

17 апреля, 2020, 16:58

Глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида предостерег, что информация со спутников и самолетов не может считаться точной при оценке загрязненности воздуха

Об этом Кульбида сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Он заявил, что в последнее время появилось много информационных ресурсов, которые занимаются экологическим вопросам и проблемами.

"Один из таких ресурсов, который показывает уровень загрязнения атмосферы по любой стране, по любой части мира. Те методики, те инструменты, которыми пользуются при получении такой информации, являются в основном дистанционные, спутниковые предпочтительнее. Есть отдельные бортовые системы, которые позволяют несколько определять в атмосферном воздухе, но их погрешность настолько высока, что может отличаться в десятки, а то и сотни раз от реальной ситуации ", - отметил глава Укргидрометцентра.

"Я бы не рекомендовал пользоваться теми информационными ресурсами, за качество информации в которых не отвечает, с одной стороны, а с другой стороны - это реально является дезинформацией наших громадян", - добавил он.

Напомним, глава Укргидрометцентра заявил, что загрязненность воздуха в Киеве после смога 16 апреля пришла в норму

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