Загрязненность воздуха в Киеве 16 апреля была выше нормы в два-три раза, - глава Гидрометцентра

17 апреля, 2020, 16:30

Загрязненность воздуха в Киеве 16 апреля днем и ночью превышала допустимую норму в 2-3 раза

Об этом сообщил глава Укргидрометцентра Николай Кульбида на брифинге, передает Еспресо.TV.

Кульбида отметил, что украинский Гидрометцентр вместе с другими гидрометеорологическими организациями ведется постоянный мониторинг загрязнения как на территории Зоны отчуждения, так и по всей территории Украины.

"Для этого у нас работают 129 постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в разных городах. В Киеве их 16. И ежедневно мы получаем свежую информацию на приборах, которые проверены на методиках, которые являются утверждены. Таким образом, сомневаться в достоверности информации именно данных, полученных лабораторным путем нельзя. Поэтому мы заявляем следующее: в течение вчерашнего дня и ночи в городе Киеве действительно наблюдалось высокое загрязнение атмосферного воздуха", - подчеркнул он.

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Глава Гидрометцентра добавил, что наибольшее загрязнение было вызвано жесткими примесями, то есть, взвешенными веществами.

"Превышение предельно допустимых концентраций по всей территории города составляло от 2-х до 3-х раз. Такая ситуация сложилась, в общем, вследствие значительного усиления скорости ветра до 20-22 м / с. Перенос эрозии ветровой открытых почв, розпаханных почв. Следующее явление, которое наблюдалось, - ухудшение видимости, за счет того дыма, который поступал вместе с тем воздушной массой. На сегодня можно отметить следующее, что кроме пыли по другим ингредиентам таким, как двуокись серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, концентрации загрязняющих веществ находятся в пределах, характерных для этого периода года ", - отметил Кульбида.

Отметим, по словам эколога Владимира Борейко, система мониторинга радиационного фона в Киеве отсутствует с 90-х годов

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