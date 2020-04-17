Выгораживал следователя, который преследовал майдановцев: ГБР сообщил гражданину о подозрении во лжи суда

17 апреля, 2020, 14:10

Следователи Государственного бюро расследований сообщили гражданину о подозрении в предоставлении следственному судье ложных показаний с целью освобождения из-под стражи бывшего следователя

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, следственный судья на основании заведомо ложных показаний освободил из-под стражи бывшего следователя милиции.

Указанный следователь 18 февраля 2014 г. незаконно задержал, сообщил о подозрении в организации массовых беспорядков и направил в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде продолжения под стражей в отношении двух участников Революции Достоинства.

Благодаря показаниям подозреваемого, после освобождения из-под стражи судом следователь пытался сбежать на временно оккупированную территорию Украины

Впоследствии его задержали пограничники и СБУ.