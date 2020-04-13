"Дела Майдана": ГБР закончило расследовать возможные преступления со стороны милиционера
13 апреля, 2020, 11:01
Следствием установлено, что в течение декабря 2013 - февраля 2014 г. подозреваемый безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста. Также он подал в районный суд ходатайство о содержании под стражей, которые судом были незаконно удовлетворены.
Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего старшего следователя районного управления Главного управления МВД Украины в городе Киеве
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Следствием установлено, что в течение декабря 2013 - февраля 2014 г. подозреваемый безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста. Также он подал в районный суд ходатайство о содержании под стражей, которые судом были незаконно удовлетворены.
Бывший следователь милиции подозревается в:
- злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);
- служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
- привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);
- незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас защита и потерпевшие знакомятся с материалами, потом дело передадут в суд.
- Следователи управления по "делам Майдана" Государственного бюро расследований провели эксперимент по факту организации умышленных убийств и причинению огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства.
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