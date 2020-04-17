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Espreso.tvСпортВ Италии не впускать болельщиков на стадион до 2021 году

В Италии не впускать болельщиков на стадион до 2021 году


фото: Getty Images
В Италии планируют запретить болельщикам посещать стадионы до марта 2021 из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает As.com.

Матчи чемпионата Италии планируют восстановить с 30-31 мая, а с 4 мая командам будет разрешено тренироваться. Однако появление фанатов на трибунах станет возможным только следующей весной, когда откроются границы и будут сняты ограничения.

Сезон в Италии был остановлен 10 марта. На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус" у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место 62 очка в активе.

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