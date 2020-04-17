В Италии не впускать болельщиков на стадион до 2021 году

17 апреля, 2020, 13:56

В Италии планируют запретить болельщикам посещать стадионы до марта 2021 из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает As.com.

Матчи чемпионата Италии планируют восстановить с 30-31 мая, а с 4 мая командам будет разрешено тренироваться. Однако появление фанатов на трибунах станет возможным только следующей весной, когда откроются границы и будут сняты ограничения.

Сезон в Италии был остановлен 10 марта. На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус" у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место 62 очка в активе.

16 апреля сообщалось, что в Италии рассматривают возможность 30-31 мая сыграть матчи Кубка Италии по футболу .