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Espreso.tvОбществоВ Мукачево закрыли все церкви на Пасху, - горсовет

В Мукачево закрыли все церкви на Пасху, - горсовет


фото: reuters
В Мукачево на период пасхальных праздников закрывают все церкви из-за карантина

Об этом сообщила совет города.

"С субботы, с 15:00 до понедельника 6:00 утра прекращают работу все учреждения, рынки, учреждения на территории Мукачево и шести сел, входящих в состав ОТГ. Ограничения касаются и религиозных заведений - все церкви до понедельника будут закрыты на карантин" , - сообщили в горсовете.

  • Житомирский городской совет ввел запрет на посещение храмов, а также на участие в религиозных мероприятиях во время празднования Пасхи.

 

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