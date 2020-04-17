В Мукачево закрыли все церкви на Пасху, - горсовет
17 апреля, 2020, 14:31
В Мукачево на период пасхальных праздников закрывают все церкви из-за карантина
Об этом сообщила совет города.
"С субботы, с 15:00 до понедельника 6:00 утра прекращают работу все учреждения, рынки, учреждения на территории Мукачево и шести сел, входящих в состав ОТГ. Ограничения касаются и религиозных заведений - все церкви до понедельника будут закрыты на карантин" , - сообщили в горсовете.
- Житомирский городской совет ввел запрет на посещение храмов, а также на участие в религиозных мероприятиях во время празднования Пасхи.
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
Читайте также
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-