В Житомире на Пасху запретили посещать храмы, - решение горсовета

17 апреля, 2020, 10:07

Житомирский городской совет ввел запрет на посещение храмов, а также на участие в религиозных мероприятиях во время празднования Пасхи

Об этом сообщила пресс-служба совета.

Там призвали священников обратиться к людям с призывом оставаться дома.

"Согласно документу, запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения", - говорится в сообщении.

Будет обеспечено круглосуточное дежурство муниципальной инспекции на территории города.

Также на период пасхальных праздников в городе остановят работу городского электротранспорта.