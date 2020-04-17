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Espreso.tvОбществоВ Житомире на Пасху запретили посещать храмы, - решение горсовета

В Житомире на Пасху запретили посещать храмы, - решение горсовета


фото: http://zt-rada.gov.ua/
Житомирский городской совет ввел запрет на посещение храмов, а также на участие в религиозных мероприятиях во время празднования Пасхи

Об этом сообщила пресс-служба совета.

Там призвали священников обратиться к людям с призывом оставаться дома.

"Согласно документу, запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения", - говорится в сообщении.

Будет обеспечено круглосуточное дежурство муниципальной инспекции на территории города.

Также на период пасхальных праздников в городе остановят работу городского электротранспорта.

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