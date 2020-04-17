В Житомире на Пасху запретили посещать храмы, - решение горсовета
17 апреля, 2020, 10:07
Житомирский городской совет ввел запрет на посещение храмов, а также на участие в религиозных мероприятиях во время празднования Пасхи
Об этом сообщила пресс-служба совета.
Там призвали священников обратиться к людям с призывом оставаться дома.
"Согласно документу, запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения", - говорится в сообщении.
Будет обеспечено круглосуточное дежурство муниципальной инспекции на территории города.
Также на период пасхальных праздников в городе остановят работу городского электротранспорта.
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