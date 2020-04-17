В Киеве с 18 апреля ограничат доступ к кладбищам, - Кличко
Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает Еспресо.TV .
"С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных во время карантина", - подчеркнул Кличко.
Кличко также отметил, что в праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, возле храмов. Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями, а также публичные места и зоны отдыха.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 61 человека, в том числе, в 7 медиков.
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