В Киеве с 18 апреля ограничат доступ к кладбищам, - Кличко

17 апреля, 2020, 14:16

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 18 апреля в столице ограничат доступ к кладбищам. Исключение будут касаться только захоронений

Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает Еспресо.TV .

"С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных во время карантина", - подчеркнул Кличко.

Кличко также отметил, что в праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, возле храмов. Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями, а также публичные места и зоны отдыха.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 61 человека, в том числе, в 7 медиков.

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