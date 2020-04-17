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Espreso.tvОбществоВ Киеве с 18 апреля ограничат доступ к кладбищам, - Кличко

В Киеве с 18 апреля ограничат доступ к кладбищам, - Кличко


фото: censor.net
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 18 апреля в столице ограничат доступ к кладбищам. Исключение будут касаться только захоронений

Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает Еспресо.TV .

"С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных во время карантина", - подчеркнул Кличко.

Кличко также отметил, что в праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, возле храмов. Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями, а также публичные места и зоны отдыха.

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