 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКличко: за сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 61 человека, среди них - семь медиков

Кличко: за сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 61 человека, среди них - семь медиков

За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 61 человека, в том числе, у 7 медиков

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, - 705. За минувшие сутки увеличилось на 61 человека. Из них трое медиков. За сутки в столице еще один летальный случай", - сказал Кличко.

По его словам, среди киевлян, которые заболели: 26 женщин в возрасте от возрасте от 26 до 65 лет, 29 мужчин - от 20 до 67 лет, а также шестеро детей.

Мэр отметил, что в больницы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Излечились от коронавируса в столице на сегодняшний день 30 человек.

null

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать