Кличко: за сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 61 человека, среди них - семь медиков

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, - 705. За минувшие сутки увеличилось на 61 человека. Из них трое медиков. За сутки в столице еще один летальный случай", - сказал Кличко.

По его словам, среди киевлян, которые заболели: 26 женщин в возрасте от возрасте от 26 до 65 лет, 29 мужчин - от 20 до 67 лет, а также шестеро детей.

Мэр отметил, что в больницы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Излечились от коронавируса в столице на сегодняшний день 30 человек.

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