В Черновцах умер пациент с подозрением на коронавирус: мужчина имел сопутствующие заболевания
17 апреля, 2020, 11:53
В Черновцах 17 апреля умер 82-летний мужчина с подозрением на коронавирус COVID-19
Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.
"В Черновицкой городской больнице №1 сегодня, 17 апреля, умер пациент с подозрением на COVID-19. 82-летний житель Черновцов попал в медицинское учреждение 16 апреля с пневмонией. Был на кислородной терапии", - говорится в сообщении.
Мужчина имел сопутствующие заболевания.
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