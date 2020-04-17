 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Черновцах умер пациент с подозрением на коронавирус: мужчина имел сопутствующие заболевания

В Черновцах умер пациент с подозрением на коронавирус: мужчина имел сопутствующие заболевания


фото: reuters
В Черновцах 17 апреля умер 82-летний мужчина с подозрением на коронавирус COVID-19

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.

"В Черновицкой городской больнице №1 сегодня, 17 апреля, умер пациент с подозрением на COVID-19. 82-летний житель Черновцов попал в медицинское учреждение 16 апреля с пневмонией. Был на кислородной терапии", - говорится в сообщении.

Мужчина имел сопутствующие заболевания.
 

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать