В Черновцах умер пациент с подозрением на коронавирус: мужчина имел сопутствующие заболевания

17 апреля, 2020, 11:53

В Черновцах 17 апреля умер 82-летний мужчина с подозрением на коронавирус COVID-19

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.

"В Черновицкой городской больнице №1 сегодня, 17 апреля, умер пациент с подозрением на COVID-19. 82-летний житель Черновцов попал в медицинское учреждение 16 апреля с пневмонией. Был на кислородной терапии", - говорится в сообщении.

Мужчина имел сопутствующие заболевания.