Смог в Киевской области: Минздрав обнародовал советы, как беречь здоровье

17 апреля, 2020, 12:34

Министерство здравоохранения обнародовало советы, как избежать негативных последствий во время пожаров и смога

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий ", - говорится в сообщении.

Там советуют при появлении симптомов отравления дымом немедленно обратиться к врачу.

Среди советов: не выходить на улицу, не курить и не употреблять алкоголь, закрывать окна и двери, промывать дыхательные пути, избегать длительных прогулок, делать влажную уборку, пить 2-3 литра воды в день.