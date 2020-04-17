Смог в Киевской области: Минздрав обнародовал советы, как беречь здоровье
17 апреля, 2020, 12:34
Министерство здравоохранения обнародовало советы, как избежать негативных последствий во время пожаров и смога
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергий ", - говорится в сообщении.
Там советуют при появлении симптомов отравления дымом немедленно обратиться к врачу.
Среди советов: не выходить на улицу, не курить и не употреблять алкоголь, закрывать окна и двери, промывать дыхательные пути, избегать длительных прогулок, делать влажную уборку, пить 2-3 литра воды в день.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне снова ликвидировали.
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