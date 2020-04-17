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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" не будет покупать нового конкурента для Зинченко

"Манчестер Сити" не будет покупать нового конкурента для Зинченко


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Сити" не планирует в летнее трансферное окно покупать нового левого защитника

Об этом сообщает Manchester Evening News .

Главный тренер "Сити" рассчитывает на француза Бенжамена Мэнди и украинца Александра Зинченко, также в чемпионат Англии вернется испанец Анхелиньо, который в этом сезоне играет в аренде за немецкий «Лейпциг».

В текущем сезоне 23-летний Зинченко провел 18 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца составляет 24 млн евро.

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