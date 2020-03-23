"Манчестер Сити" хочет купить двух известных футболистов на позицию Зинченко
23 марта, 2020, 11:04
"Манчестер Сити" рассматривает возможность летних трансферов защитника немецкой "Баварии" Давид Алаба и защитника "Лестера" Бена Чилвелла
Об этом сообщает Manchester Evening News.
Алаба и Чилвелл могут сыграть на позиции левого защитника, на которой в "Манчестер Сити" выступает украинец Александр Зинченко.
По информации источника, "Сити" также интересуется центральными защитниками Калиду Кулибали из итальянского "Наполи" и Рубеном Диашем с португальской "Бенфики".
В текущем сезоне 27-летний Давид Алаба провел 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. На счету 23-летнего Бена Чилвелла 28 матчей, 2 забитых гола и 4 ассиста.
- 20 марта стало известно, что защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба размышляет над тем, чтобы покинуть команду ближайшим летом.
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