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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" хочет купить двух известных футболистов на позицию Зинченко

"Манчестер Сити" хочет купить двух известных футболистов на позицию Зинченко


фото: Getty Images
"Манчестер Сити" рассматривает возможность летних трансферов защитника немецкой "Баварии" Давид Алаба и защитника "Лестера" Бена Чилвелла

Об этом сообщает Manchester Evening News.

Алаба и Чилвелл могут сыграть на позиции левого защитника, на которой в "Манчестер Сити" выступает украинец Александр Зинченко.

По информации источника, "Сити" также интересуется центральными защитниками Калиду Кулибали из итальянского "Наполи" и Рубеном Диашем с португальской "Бенфики".

В текущем сезоне 27-летний Давид Алаба провел 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. На счету 23-летнего Бена Чилвелла 28 матчей, 2 забитых гола и 4 ассиста.

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