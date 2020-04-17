"Антиколомойский" закон: комитет ВР соберется для рассмотрения 21 апреля
17 апреля, 2020, 17:17
По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, комитетское рассмотрение закона о банках начнется 21 апреля
Об этом первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал в Facebook.
Он отметил, что единственным вопросом рассмотрения комитета будет законопроект 2571-д, которым запрещается возвращение банков бывшим владельцам.
В доказательство нардеп обнародовал повестку дня заседания комитета:
- Напомним, ранее стало известно, что депутаты планируют завершить рассмотрение в комитете 22 апреля и передать законопроект о банках на второе чтения в Раду
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-