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Espreso.tvОбщество"Антиколомойский" закон: комитет ВР соберется для рассмотрения 21 апреля

"Антиколомойский" закон: комитет ВР соберется для рассмотрения 21 апреля


фото: rada.gov.ua
По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, комитетское рассмотрение закона о банках начнется 21 апреля

Об этом первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал в Facebook.

Он отметил, что единственным вопросом рассмотрения комитета будет законопроект 2571-д, которым запрещается возвращение банков бывшим владельцам.

В доказательство нардеп обнародовал повестку дня заседания комитета:

  • Напомним, ранее стало известно, что депутаты планируют завершить рассмотрение в комитете 22 апреля и передать законопроект о банках на второе чтения в Раду

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