Полиция не будет выводить людей из храмов на Пасху, - Клименко

9 апреля, 2020, 22:58

Глава Нацполиции Игорь Клименко надеется, что празднование Пасхи в условиях карантина состоится во взаимопонимании и уважении друг к другу

Об этом он рассказал в интервью изданию Интерфакс-Украина.

Руководство МВД встречалось с представителями Всеукраинского совета церквей для поиска оптимального подхода к Пасхе.

"И полиция, и МВД учитывали то, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводят, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу - только ему одному - можно быть без маски, поскольку традиция и ритуал требует этого ", - рассказал глава Нацполиции.

По его словам, после службы в церковь могут заходить два человека - если храм большой, и один человек - если церковь маленькая.

Полиция диалога и участковые инспекторы полиции будут обеспечивать правопорядок возле храмов, а сами священники будут контролировать количество прихожан внутри.

"Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять", - заверил руководитель Нацполиции.

Клименко рассказал, что на Пасху 100% полицейских превенции выйдут на улицу, потому что церквей и приходов очень много, и важно не допустить конфликтных ситуаций.

"Если будут грубые нарушения закона - реагировать в соответствии с нашими полномочиями", - сообщил он.