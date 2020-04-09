Полиция не будет выводить людей из храмов на Пасху, - Клименко
Об этом он рассказал в интервью изданию Интерфакс-Украина.
Руководство МВД встречалось с представителями Всеукраинского совета церквей для поиска оптимального подхода к Пасхе.
"И полиция, и МВД учитывали то, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводят, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу - только ему одному - можно быть без маски, поскольку традиция и ритуал требует этого ", - рассказал глава Нацполиции.
По его словам, после службы в церковь могут заходить два человека - если храм большой, и один человек - если церковь маленькая.
Полиция диалога и участковые инспекторы полиции будут обеспечивать правопорядок возле храмов, а сами священники будут контролировать количество прихожан внутри.
"Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять", - заверил руководитель Нацполиции.
Клименко рассказал, что на Пасху 100% полицейских превенции выйдут на улицу, потому что церквей и приходов очень много, и важно не допустить конфликтных ситуаций.
"Если будут грубые нарушения закона - реагировать в соответствии с нашими полномочиями", - сообщил он.
- Полиция контролирует места пребывания украинцев на самоизоляции.
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