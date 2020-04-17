Первый клуб УПЛ сократил зарплаты футболистам

17 апреля, 2020, 17:39

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что "Львов" первым из клубов Украинской премьер-лиги пошел на снижение зарплат

Об этом Бурбас написал в twitter.

"Львов" стал первым клубом украинской элиты, который пошел на сокращение зарплат. Игрокам объявили, что во время карантина будут платить только половину зарплаты. Тем ничего не оставалось, кроме как согласиться. Другие в УПЛ не садились с игроками за стол переговоров. Пока ", - написал Бурбас в твиттере.

По последним данным в Украине 4662 лица заразились коронавирусом, 125 из них умерли, 246 человек выздоровели.

Львов стал первым клубом украинской элиты, который пошел на сокращение зарплат. Игрокам объявили, что во время карантина будут платить только половину зарплаты. Тем ничего не оставалось как согласиться. Другие в УПЛ не садились с футболистами за стол переговоров. Пока. - Igor Burbas (@iburbas) April 17, 2020