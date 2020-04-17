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Espreso.tvСпортПервый клуб УПЛ сократил зарплаты футболистам

Первый клуб УПЛ сократил зарплаты футболистам


фото: pfclviv.com
Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что "Львов" первым из клубов Украинской премьер-лиги пошел на снижение зарплат

Об этом Бурбас написал в twitter.

"Львов" стал первым клубом украинской элиты, который пошел на сокращение зарплат. Игрокам объявили, что во время карантина будут платить только половину зарплаты. Тем ничего не оставалось, кроме как согласиться. Другие в УПЛ не садились с игроками за стол переговоров. Пока ", - написал Бурбас в твиттере.

По последним данным в Украине 4662 лица заразились коронавирусом, 125 из них умерли, 246 человек выздоровели.

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