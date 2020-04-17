На въездах в Киев повышенную температуру обнаружили в 40 человек, - Кличко
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Напоминаю, что со вчерашнего дня усилили контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру. Автомобили, в которых больше трех человек, и они направляются в город, проверяют медики и правоохранители. Такие ограничительные меры будут действовать до 22:00 воскресенья 19 апреля. За вчерашний день на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру. 6 из них осмотрели медики "скорой", - сказал Кличко.
Он отметил. что никто из этих людей в город не въехал. Им были даны рекомендации вернуться домой и самоизолироваться.
- За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 61 человека .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
Читайте также
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-