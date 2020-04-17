На въездах в Киев повышенную температуру обнаружили в 40 человек, - Кличко

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Напоминаю, что со вчерашнего дня усилили контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру. Автомобили, в которых больше трех человек, и они направляются в город, проверяют медики и правоохранители. Такие ограничительные меры будут действовать до 22:00 воскресенья 19 апреля. За вчерашний день на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру. 6 из них осмотрели медики "скорой", - сказал Кличко.

Он отметил. что никто из этих людей в город не въехал. Им были даны рекомендации вернуться домой и самоизолироваться.

За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 61 человека .

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