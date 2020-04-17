На Ривненщине COVID-19 подтвердили у двух медиков

17 апреля, 2020, 14:35

В Ривненской области в пятницу, 17 апреля, коронавирус подтвердили еще у 10 человек, двое из которых медработники

Об этом в Facebook сообщил председатель Ривненской областной госадминистрации Виталий Коваль.

Все новые случаи инфицирования были зарегистрированы в Киеве. Среди зараженных вирус подтвердился у медика из городского роддома и у медработника центра экстренной медицинской помощи.

"По состоянию на утро 17 апреля на Ривненщине зафиксировано 10 новых случаев на COVID-19. Все жители Ривно в возрасте от 20 до 80 лет. Среди них два медработника: из городского роддома и центра экстренной медицинской помощи. Всего в области коронавирус обнаружили у 69 медработников ", - отметил Коваль.

Коваль также отметил, что в Ривненской области пока 250 случаев заболевания коронавирус. Из них уже 9 летальных.

Напомним, в Черновцах 17 апреля умер 82-летний мужчина с подозрением на коронавирус COVID-19.

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