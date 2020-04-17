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Espreso.tvСпортЛучший украинский бомбардир отреагировал на интерес "Динамо"

Лучший украинский бомбардир отреагировал на интерес "Динамо"


фото: FootBoom
Киевское "Динамо" не ведет переговоров с нападающим черниговской "Десны" Александром Филипповым

Об этом сообщает footboom.com.

"Что касается новости о моем возможном переходе в столичный клуб. Ну что я могу сказать? Сегодня сам открыл интернет и с удивлением прочитал. Никто ко мне не обращался из "Динамо". Интерес других клубов? Сезон, во-первых, еще не закончен. Очень надеюсь улучшить свои личные показатели. А во-вторых, все предложения были на уровне разговоров. Я продлил контракт с "Десной" до лета 2022 года, меня и мою семью здесь все устраивает", - сказал нападающий.

27-летний Александр Филиппов в текущем сезоне провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

В гонке бомбардиров УПЛ лидирует натурализованный бразилец Жуниор Мораес с 18 голами, а Филиппов идет вторым. Тransfermarkt оценивает футболиста в 800 тыс. евро, его контракт с "Десной" рассчитан до 2022 года.

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