Футболист "Динамо" спрогнозировал выход "Шахтера" в финал Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Вратарь до сих пор жалеет, что проиграл в финале Лиги Европы "Севильи".
"Днепр" вышел в финал Лиги Европы благодаря коллективу. Он был суперский, и только поэтому мы и дошли до финала. На пути у нас было много нефутбольных моментов, которые многим могли бы не позволить пройти тот путь, который прошли мы. Я до сих пор расстраиваюсь, что не выиграли финал. Что касается нынешних украинских клубов, то, думаю, "Шахтеру" по силам выйти в финал Лиги Европы. Думаю, их поддержит вся Украина. Это стало бы важным событием. Если они пройдут "Вольфсбург", то все в их руках ", - сказал Бойко.
В нынешнем сезоне 32-летний Денис Бойко провел 13 матчей, пропустил 15 голов. 4 матча украинец отстоял на ноль.
- 12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" победил немецкий "Вольфсбург" на выезде со счетом 2: 1.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-