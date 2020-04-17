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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" спрогнозировал выход "Шахтера" в финал Лиги Европы

Футболист "Динамо" спрогнозировал выход "Шахтера" в финал Лиги Европы


фото: fcdynamo.kiev.ua
Голкипер "Динамо" Денис Бойко считает, что "Шахтеру" по силам выйти в финал Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Вратарь до сих пор жалеет, что проиграл в финале Лиги Европы "Севильи".

"Днепр" вышел в финал Лиги Европы благодаря коллективу. Он был суперский, и только поэтому мы и дошли до финала. На пути у нас было много нефутбольных моментов, которые многим могли бы не позволить пройти тот путь, который прошли мы. Я до сих пор расстраиваюсь, что не выиграли финал. Что касается нынешних украинских клубов, то, думаю, "Шахтеру" по силам выйти в финал Лиги Европы. Думаю, их поддержит вся Украина. Это стало бы важным событием. Если они пройдут "Вольфсбург", то все в их руках ", - сказал Бойко.

В нынешнем сезоне 32-летний Денис Бойко провел 13 матчей, пропустил 15 голов. 4 матча украинец отстоял на ноль.

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