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Espreso.tvСпортЧемпион мира по футболу умер от коронавируса

Чемпион мира по футболу умер от коронавируса


фото: Getty Images
Легендарный защитник английского "Лидса" Норман Хантер умер от коронавируса в возрасте 76 лет

Об этом сообщает официальный Instagram английского клуба.

Знаменитый 76-летний футболист лечился от коронавируса в больнице, однако после одной недели интенсивного лечения вирус дал осложнение, и Хантер умер.

Норман Хантер выступал за "Лидс" с 1962-го по 1976 год, отыграв за команду 540 матчей. Центральный защитник дважды выиграл чемпионат Англии, в 1966 году он стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Англии.

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