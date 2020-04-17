Чемпион мира по футболу умер от коронавируса

17 апреля, 2020, 14:41

Легендарный защитник английского "Лидса" Норман Хантер умер от коронавируса в возрасте 76 лет

Об этом сообщает официальный Instagram английского клуба.

Знаменитый 76-летний футболист лечился от коронавируса в больнице, однако после одной недели интенсивного лечения вирус дал осложнение, и Хантер умер.

Норман Хантер выступал за "Лидс" с 1962-го по 1976 год, отыграв за команду 540 матчей. Центральный защитник дважды выиграл чемпионат Англии, в 1966 году он стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Англии.

Leeds United are devastated to learn of the passing of club legend Norman Hunter at the age of 76 - Leeds United (@LUFC) April 17, 2020