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Espreso.tvСпортВ Испании из-за коронавируса умер знаменитый футболист "Реала"

В Испании из-за коронавируса умер знаменитый футболист "Реала"


фото: realmadrid.com
Знаменитый защитник мадридского "Реала" Грегорио Бенито Гойо умер из-за коронавирусной инфекцией в возрасте 73 лет

Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.

73-летний Бенито долгое время страдал от болезни Альцгеймера, однако причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Мадридский "Реал", президент клуба, а также совет директоров выразили глубокие соболезнования по поводу смерти "одной из величайших легенд в истории клуба" - центрального защитника Бенито Гойо.

Испанец играл за "сливочных" 13 сезонов. За это время воспитанник "королевского клуба" провел 420 матчей за команду. Центрбэк выиграл с "Реалом" шесть чемпионатов и пять Кубков Испании, а также сыграл в финале Кубка европейских чемпионов в 1981 году.

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