В Испании из-за коронавируса умер знаменитый футболист "Реала"
Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.
73-летний Бенито долгое время страдал от болезни Альцгеймера, однако причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Мадридский "Реал", президент клуба, а также совет директоров выразили глубокие соболезнования по поводу смерти "одной из величайших легенд в истории клуба" - центрального защитника Бенито Гойо.
Испанец играл за "сливочных" 13 сезонов. За это время воспитанник "королевского клуба" провел 420 матчей за команду. Центрбэк выиграл с "Реалом" шесть чемпионатов и пять Кубков Испании, а также сыграл в финале Кубка европейских чемпионов в 1981 году.
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