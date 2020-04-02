В Испании из-за коронавируса умер знаменитый футболист "Реала"

2 апреля, 2020, 18:09

Знаменитый защитник мадридского "Реала" Грегорио Бенито Гойо умер из-за коронавирусной инфекцией в возрасте 73 лет

Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.

73-летний Бенито долгое время страдал от болезни Альцгеймера, однако причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Мадридский "Реал", президент клуба, а также совет директоров выразили глубокие соболезнования по поводу смерти "одной из величайших легенд в истории клуба" - центрального защитника Бенито Гойо.

Испанец играл за "сливочных" 13 сезонов. За это время воспитанник "королевского клуба" провел 420 матчей за команду. Центрбэк выиграл с "Реалом" шесть чемпионатов и пять Кубков Испании, а также сыграл в финале Кубка европейских чемпионов в 1981 году.