 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБолгария закрывает столицу на въезд и выезд из коронавируса

Болгария закрывает столицу на въезд и выезд из коронавируса


фото: reuters
Болгария с 17 апреля закрывает свою столицу Софию на въезд и выезд в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает The Sofia Globe .

"Министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев заявил вечером 16 апреля, что распорядился прекратить движение автомобилей в и из столицы Софии с севера 17 апреля, будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления", - говорится в публикации.

Как отмечается, рекомендация была сделана национальным оперативным штабом по COVID-19 и утверждена премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Такие действия были вызваны большими очередями автомобилей на выезде из Софии 15 и 16 апреля.

Болгарское правительство неоднократно призывало жителей отказаться от поездок за город в течение 4-дневных выходных в связи с Пасхой, чтобы остановить распространение коронавируса.

Читайте также: Грузия закрыла четыре крупнейших города из-за карантина

По словам главы МВД страны Младена Маринова, 16 апреля было остановлено 5 тыс. автомобилей на выезде из города. Люди, которые позже будут возвращаться в Софию и которые отметили ложную причину выезда из города, столкнутся со штрафами и усиленной проверкой.

Ананьев заявил, что запрет будет распространяться только на легковые автомобили и междугородные автобусы, грузовое движение будет разрешено. Также запрет не коснется транспортных средств с людьми, которые едут на лечение, бригад скорой помощи, коммунальных предприятий.

Проезд на машине на работу будет ограничен двумя временными интервалами в течение дня - 6: 00-8: 00 и 18: 00-20: 00.

Маринов заявил, что пока движение в пределах Софии не ограничивается. Также планируется вводить подобные ограничения для других крупных городов Болгарии, поскольку увеличение трафика происходит не в таких масштабах, как в Софии.

По данным сайта Worldometer, в Болгарии зарегистрировано 825 случаев COVID-19, из которых 141 человек вылечилась, еще 40 умерли.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать