Болгария закрывает столицу на въезд и выезд из коронавируса

17 апреля, 2020, 13:18

Болгария с 17 апреля закрывает свою столицу Софию на въезд и выезд в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает The Sofia Globe .

"Министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев заявил вечером 16 апреля, что распорядился прекратить движение автомобилей в и из столицы Софии с севера 17 апреля, будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления", - говорится в публикации.

Как отмечается, рекомендация была сделана национальным оперативным штабом по COVID-19 и утверждена премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Такие действия были вызваны большими очередями автомобилей на выезде из Софии 15 и 16 апреля.

Болгарское правительство неоднократно призывало жителей отказаться от поездок за город в течение 4-дневных выходных в связи с Пасхой, чтобы остановить распространение коронавируса.

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По словам главы МВД страны Младена Маринова, 16 апреля было остановлено 5 тыс. автомобилей на выезде из города. Люди, которые позже будут возвращаться в Софию и которые отметили ложную причину выезда из города, столкнутся со штрафами и усиленной проверкой.

Ананьев заявил, что запрет будет распространяться только на легковые автомобили и междугородные автобусы, грузовое движение будет разрешено. Также запрет не коснется транспортных средств с людьми, которые едут на лечение, бригад скорой помощи, коммунальных предприятий.

Проезд на машине на работу будет ограничен двумя временными интервалами в течение дня - 6: 00-8: 00 и 18: 00-20: 00.

Маринов заявил, что пока движение в пределах Софии не ограничивается. Также планируется вводить подобные ограничения для других крупных городов Болгарии, поскольку увеличение трафика происходит не в таких масштабах, как в Софии.

По данным сайта Worldometer, в Болгарии зарегистрировано 825 случаев COVID-19, из которых 141 человек вылечилась, еще 40 умерли.