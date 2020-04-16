Задержанный генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, - Геращенко
Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Интерфакс-Украина.
"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - сказал Геращенко.
При этом Геращенко добавил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова.
"Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", - добавил он.
Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал: "То, что мне известно: генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в зарубежные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, - они передали информацию СБУ о том, что генерал обладает удивительными связи и контактами с российскими разведчиками".
После этого, по словам Геращенко, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".
- Напомним, генерал СБУ Валерий Шайтанов был уличен контрразведкой и задержан 14 апреля 2020 года за осуществление разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины.
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