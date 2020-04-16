Задержанный генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова, - Геращенко

16 апреля, 2020, 19:56

Задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Интерфакс-Украина.

"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - сказал Геращенко.

При этом Геращенко добавил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова.

"Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", - добавил он.

Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал: "То, что мне известно: генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в зарубежные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, - они передали информацию СБУ о том, что генерал обладает удивительными связи и контактами с российскими разведчиками".

После этого, по словам Геращенко, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".