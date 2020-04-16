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Espreso.tvОбществоЗа сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 32 человек, - Кличко

За сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 32 человек, - Кличко


фото: reuters
По состоянию на 16 апреля в столице 644 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 32 человека. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, 1 летальный случай", - отметил мэр.

Он добавил, что вирус был обнаружен у 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет, 20 мужчин в возрасте от 19 до 60 лет, а также у двухлетнего ребенка.

"В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - добавил мэр.

15 медработников из киевской больницы №6 лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей. Медучреждение продолжает лечить пациентов, попавших туда ранее в ургентном порядке. В том числе, и с пневмониями.

В общем, сегодня в столице на самоизоляции находятся 179 медиков, контактировавших с пациентами, больными коронавирусом.

Отметим, что по 14 апреля в Киеве зарегистрировали 61 случай COVID-19

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