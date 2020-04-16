Из-за пыльной бури в Киеве госпитализированы пять человек
Об этом сообщили в Киевской аварийно-спасательной службе.
"За день были случаи. Их было всего пять вызовов. Людям на голову падали и деревья, и куски железа, и телевизионная антенна. Госпитализировали всех. Это было примерно с 14:00 до 16:00", - говорится в сообщении.
Отметим, что представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве Светлана Водолага сообщила, что в городе сегодня рухнули два столба электросетей.
Смотрите также: Киев накрыла пыльная буря. ФОТОФАКТ
"Нам звонили о том, что в некоторых местах падали столбы. Два столба упало и один обрыв линии электропередач. Этим будет заниматься "Киевсвет". Что касается пострадавших людей, сложно сказать, возможно были такие случаи, но если человек пострадал и не заблокирован вызывают сразу скорую. Каких-то чрезвычайных ситуаций, где бы работали спасатели в Киеве не было", - добавила она.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-