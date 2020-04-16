Из-за пыльной бури в Киеве госпитализированы пять человек

16 апреля, 2020, 19:04

С начала бури, с 14 до 16 часов, в городе за помощью обратилось пять человек, шквальный ветер валил деревья и технику с домов

Об этом сообщили в Киевской аварийно-спасательной службе.

"За день были случаи. Их было всего пять вызовов. Людям на голову падали и деревья, и куски железа, и телевизионная антенна. Госпитализировали всех. Это было примерно с 14:00 до 16:00", - говорится в сообщении.

Отметим, что представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве Светлана Водолага сообщила, что в городе сегодня рухнули два столба электросетей.

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"Нам звонили о том, что в некоторых местах падали столбы. Два столба упало и один обрыв линии электропередач. Этим будет заниматься "Киевсвет". Что касается пострадавших людей, сложно сказать, возможно были такие случаи, но если человек пострадал и не заблокирован вызывают сразу скорую. Каких-то чрезвычайных ситуаций, где бы работали спасатели в Киеве не было", - добавила она.

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