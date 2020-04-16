Киев накрыла пыльная буря. ФОТОФАКТ
16 апреля, 2020, 15:57
Небо в столице и окрестностях затянуло пылью. Западный ветер с порывами до 20 м/с снизил видимость на дорогах
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Очевидцы из Киева и пригородов - Ирпеня, Борисполя и Броваров выкладывают фото пыльной бури в сети.
Так выглядит жилой массив Виногрдар в столице:
А это фотография с трассы Киев - Харьков (источник - страница Киев FM в Facebook):
Пользовательница поделилась фото Ирпеня в соцсети:
Левый берег, Лесной:
Софиевская Бощагивка:
Панорама столицы от "Дарницких вестей":
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