Киев накрыла пыльная буря. ФОТОФАКТ

16 апреля, 2020, 15:57

Небо в столице и окрестностях затянуло пылью. Западный ветер с порывами до 20 м/с снизил видимость на дорогах

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Очевидцы из Киева и пригородов - Ирпеня, Борисполя и Броваров выкладывают фото пыльной бури в сети.

Так выглядит жилой массив Виногрдар в столице:

А это фотография с трассы Киев - Харьков (источник - страница Киев FM в Facebook):

Пользовательница поделилась фото Ирпеня в соцсети:

Левый берег, Лесной:

Софиевская Бощагивка:

Панорама столицы от "Дарницких вестей":

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