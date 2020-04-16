Имя Трампа напечатают на чеках государственной помощи для американцев, - WP

16 апреля, 2020, 14:30

Министерство финансов Соединенных Штатов напечатает имя президента Дональда Трампа на чеках государственной помощи для американцев для поддержки во время пандемии коронавируса

Об этом сообщает The Washington Post .

Ссылаясь на источник в налоговой службе США, издание пишет, что соответствующее требование высказал сам президент. В налоговой службе это безпрецендентное решением.

"Министерство финансов распорядилось, чтобы имя президента Трампа было напечатано на чеках помощи, налоговая служба спешит передать десяткам миллионов американцев", - говорится в сообщении.

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В общем чеки материальной помощи пришлют 70 миллионам американцев. Чеки с суммой помощи в 1200 долларов будут надпись "Дональд Дж. Трамп".

Также денежные компенсации в виде переводов на банковские счета получат еще около 80 млн американцев.