Имя Трампа напечатают на чеках государственной помощи для американцев, - WP
Об этом сообщает The Washington Post .
Ссылаясь на источник в налоговой службе США, издание пишет, что соответствующее требование высказал сам президент. В налоговой службе это безпрецендентное решением.
"Министерство финансов распорядилось, чтобы имя президента Трампа было напечатано на чеках помощи, налоговая служба спешит передать десяткам миллионов американцев", - говорится в сообщении.
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В общем чеки материальной помощи пришлют 70 миллионам американцев. Чеки с суммой помощи в 1200 долларов будут надпись "Дональд Дж. Трамп".
Также денежные компенсации в виде переводов на банковские счета получат еще около 80 млн американцев.
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