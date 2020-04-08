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Espreso.tvОбществоВ Токио зафиксировали крупнейшую вспышку заражений с начала пандемии

В Токио зафиксировали крупнейшую вспышку заражений с начала пандемии


фото: reuters
В столице Японии Токио зафиксировали 144 случая заражения коронавирусом, что является крупнейшим дневным приростом с начала эпидемии в стране

Об этом сообщает Reuters.

По словам губернатора города Юрико Коикэ, общее количество случаев инфицирования в Токио составляет 1 339 человек. Всего в Японии коронавирусом заразились 4 768 человек. Смертность от вируса в Японии, по состоянию на утро среды, составила 98 человек.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил чрезвычайную ситуацию в семи префектурах. В частности, режим ЧП будет действовать в течение месяца в Токио и Осаке, а также еще в пяти префектурах - Канагава, Сайтаме, Тибе, Хёго и Фукуоке.

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