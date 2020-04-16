ВОЗ не хотят пускать болельщиков на Евро-2020 и Олимпиаду

16 апреля, 2020, 14:27

В Всемирные организации здравоохранения считают, что болельщики смогут вернуться на трибуны стадионов только осенью 2021 года

Об этом сообщает Marca в twitter.

По словам советника ВОЗ Зеке Эмануэля, вероятность того, что болельщики вернутся на стадионы осенью, низкая. По его мнению, скорее следует говорить об осени 2021 года.

"Не понимаю, почему некоторые считают, что массовые собрания можно будет проводить уже этой осенью. Спорт будет последним, где появятся зрители на стадионах. Реально мы говорим об осени 2021", - сказал Эмануэль.

Таким образом, это означает, что Евро-2020 и Олимпиада в Токио, которые должны состояться летом 2021, могут пройти при пустых трибунах.

# LoMásComentado | El fútbol a puerta cerrada: "No se puede llenar los estadios hasta dentro de 18 meses" https://t.co/OB1ebA4DuX - MARCA (@marca) April 16, 2020