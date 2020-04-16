В Испании за сутки - более 550 погибших от коронавируса
Об этом сообщает El Pais .
"Согласно цифрам МЗ Испании за четверг, в последние 24 часа в стране зарегистрирован 551 умерший от коронавируса", - говорится в сообщении.
Общее количество погибших от болезни составляет 19 130 человек.
По данным министерства, в Испании официально подтверждено 182 816 случаев заболевания COVID-19.
В то же время, около 75 тысяч человек вылечились и были выписаны из больницы.
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Как сообщалось, по состоянию на утро 16 апреля в мире зарегистрировали 2 065 906 случаи заражения коронавирусом, из них - 515 090 человек выздоровели и 134 669 умерли.
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