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Espreso.tvОбществоНа французском авианосце "Шарль де Голль" коронавирусом заразились почти 700 моряков

На французском авианосце "Шарль де Голль" коронавирусом заразились почти 700 моряков


фото: reuters
Сотни моряков единственного авианосца ВМФ Франции "Шарль де Голль" заболели Covid-19

Об этом со ссылкой на Минобороны страны передает DW.

Как сообщается, всего на коронавирус были проверены 1767 моряков, 668 из которых оказались зараженными.

При этом отмечается, что их количество может возрасти, поскольку результаты трети тестов еще не получены.

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Сейчас экипаж авианосца изолирован на своей базе, а оборонное ведомство анонсировало расследование обстоятельств заражения моряков.

Напомним, количество случаев заражения коронавируса в мире превысило 224 тысячи человек. Более 492 тысячи пациентов излечились от Covid-19, тогда как количество летальных случаев превысило 128 тысяч.

Во Франции с начала мирового пандемии коронавируса заразились более 106 тысяч человек, около 17 тысяч из которых умерли.

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