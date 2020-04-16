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Espreso.tvОбществоВ ВСУ зафиксирована вторая смерть от COVID-19

В ВСУ зафиксирована вторая смерть от COVID-19


фото: reuters
В Вооруженных силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса

Об этом в Facebook сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, инфицированный коронавирусом умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

"В Вооруженных Силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса. Так, сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер работник Вооруженных Сил Украины" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые признаки болезни у мужчины появились еще 1 апреля, затем он был доставлен в больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, и получал необходимое лечение.

Как сообщается, заболевание острой респираторной болезни COVID-19 у мужчины было подтверждено с помощью ПЦР-тестирование 12 апреля.

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