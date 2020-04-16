В ВСУ зафиксирована вторая смерть от COVID-19

16 апреля, 2020, 15:27

В Вооруженных силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса

Об этом в Facebook сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, инфицированный коронавирусом умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

"В Вооруженных Силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса. Так, сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер работник Вооруженных Сил Украины" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые признаки болезни у мужчины появились еще 1 апреля, затем он был доставлен в больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, и получал необходимое лечение.

Как сообщается, заболевание острой респираторной болезни COVID-19 у мужчины было подтверждено с помощью ПЦР-тестирование 12 апреля.

Напомним, во Львовской области от коронавируса умер 66-летний мужчина. Это восьмой летальный случай во Львовской области.

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