На Львовщине зафиксировали восьмую смерть от COVID-19
16 апреля, 2020, 14:56
Во Львовской области от коронавируса умер 66-летний мужчина. Это восьмой летальный случай во Львовской области
Об этом сообщает Львовский штаб по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что умер 66-летний мужчина, который находился в реанимационном отделении областной больницы. Кроме коронавируса человек болел сахарным диабетом.
"На Львовщине - восьмая смерть от COVID-19. Мужчина 66 лет из Яворивского района Львовской области. Умер в реанимации областной инфекционной больницы. Болел сахарным диабетом", - говорится в сообщении.
- Напомним, утром сообщалось, во Львове умерла 52-летняя женщина, которая стала седьмой жертвой коронавируса в области . У нее была двусторонняя пневмония.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-