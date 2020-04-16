На Львовщине зафиксировали восьмую смерть от COVID-19

16 апреля, 2020, 14:56

Во Львовской области от коронавируса умер 66-летний мужчина. Это восьмой летальный случай во Львовской области

Об этом сообщает Львовский штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что умер 66-летний мужчина, который находился в реанимационном отделении областной больницы. Кроме коронавируса человек болел сахарным диабетом.

"На Львовщине - восьмая смерть от COVID-19. Мужчина 66 лет из Яворивского района Львовской области. Умер в реанимации областной инфекционной больницы. Болел сахарным диабетом", - говорится в сообщении.

Напомним, утром сообщалось, во Львове умерла 52-летняя женщина, которая стала седьмой жертвой коронавируса в области . У нее была двусторонняя пневмония.

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