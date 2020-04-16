В украинских больницах 3,9 тыс. аппаратов ИВЛ, - эксперт МЗ

16 апреля, 2020, 11:13

В отделениях интенсивной терапии есть более 3900 аппаратов искусственной вентиляции легких

Об этом hromadske заявил врач-анестезиолог и эксперт Минздрава Сергей Дубров.

"Сейчас в отделениях интенсивной терапии во всех лечебных учреждениях есть более 3,9 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. На начало года было чуть более 3,5 тысячи аппаратов. Около 400 аппаратов поступило до сегодняшнего дня", - отметил Дубров.

Он добавил, что 2000 аппаратов - в больницах, где могут оказывать помощь больным COVID-19.

При привлечении всех аппаратов их хватит, чтобы помочь такому же количеству пациентов с коронавирусом.

"При своевременном реагировании департаментов здравоохранения и местных властей можно включить аппараты ИВЛ из операционных, которых есть 3515 аппаратов. Часть аппаратов низкого класса, часть морально устарели. Думаю, что около 5000 аппаратов в удовлетворительном состоянии мы имеем", - сказал врач.