Украина закупит 838 аппаратов ИВЛ на кредит от Европейского инвестбанка, - Степанов
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает LB.ua .
"Достигнута договоренность с ЕИБ об использовании его кредитных средств. Переговоры провело Министерство развития территорий Украины совместно с Министерством здравоохранения. На эти средства планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ", - сообщил Степанов.
Кроме того, Украина рассматривает вариант закупки аппаратов ИВЛ отечественного производства.
"Есть несколько производителей, которые сейчас срочно пытаются запустить производство. Мы проводим тестирование со специалистами - анестезиологами, реаниматологами, чтобы эти аппараты полностью отвечали потребностям. Уверен: мы найдем варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно украинского производства", - уточнил он.
Степанов добавил, что из $135 млн средств от Всемирного банка $35 млн потратят на борьбу с коронавирусом.
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