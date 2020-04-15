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Espreso.tvОбществоУкраина закупит 838 аппаратов ИВЛ на кредит от Европейского инвестбанка, - Степанов

Украина закупит 838 аппаратов ИВЛ на кредит от Европейского инвестбанка, - Степанов


фото: reuters
Минздрав купит 838 аппаратов искусственной вентиляции легких за кредитные деньги, выделенные Европейским инвестиционным банком

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает LB.ua .

"Достигнута договоренность с ЕИБ об использовании его кредитных средств. Переговоры провело Министерство развития территорий Украины совместно с Министерством здравоохранения. На эти средства планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ", - сообщил Степанов.

Кроме того, Украина рассматривает вариант закупки аппаратов ИВЛ отечественного производства.

"Есть несколько производителей, которые сейчас срочно пытаются запустить производство. Мы проводим тестирование со специалистами - анестезиологами, реаниматологами, чтобы эти аппараты полностью отвечали потребностям. Уверен: мы найдем варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно украинского производства", - уточнил он.

Степанов добавил, что из $135 млн средств от Всемирного банка $35 млн потратят на борьбу с коронавирусом.

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