В следующий раз Рада может собраться 22 апреля, - Арахамия
16 апреля, 2020, 15:59
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 22 апреля
Об этом передает РБК-Украина.
Арахамия заметил, что в ближайшие дни зарегистрируют постановление об отмене законопроекта об изменениях в регламент ВР.
"Предварительно может быть в среду. Я думаю, что сегодня-завтра зарегистрируют постановление об отмене (законопроекта об изменениях в Регламент, - ред). Нам надо это постановление сбить... Это будет в среду. Затем мы начнем собирать подписи", - заявил Арахамия.
- Верховная Рада приняла в целом законопроект №1043 о противодействии злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры, призванный исключить внесение сверхбольшого количества правок.
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