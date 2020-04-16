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Espreso.tvОбществоВ следующий раз Рада может собраться 22 апреля, - Арахамия

В следующий раз Рада может собраться 22 апреля, - Арахамия


фото: rada.gov.ua
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады может состояться 22 апреля

Об этом передает РБК-Украина.

Арахамия заметил, что в ближайшие дни зарегистрируют постановление об отмене законопроекта об изменениях в регламент ВР.

"Предварительно может быть в среду. Я думаю, что сегодня-завтра зарегистрируют постановление об отмене (законопроекта об изменениях в Регламент, - ред). Нам надо это постановление сбить... Это будет в среду. Затем мы начнем собирать подписи", - заявил Арахамия.

  • Верховная Рада приняла в целом законопроект №1043 о противодействии злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры, призванный исключить внесение сверхбольшого количества правок.
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