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Espreso.tvОбществоВ Минобразования призвали не проводить последние звонки и выпускные в школах

В Минобразования призвали не проводить последние звонки и выпускные в школах


фото: vsim.ua
Министерство образования и науки предлагает не проводить в этом году последние звонки и выпускные, чтобы не распространять COVID-19

Об этом говорится в письме Министерства образования и науки о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в МОН рекомендуют провести итоговые оценивания с помощью онлайн-технологий.

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