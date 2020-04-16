В Минобразования призвали не проводить последние звонки и выпускные в школах

16 апреля, 2020, 15:13

Министерство образования и науки предлагает не проводить в этом году последние звонки и выпускные, чтобы не распространять COVID-19

Об этом говорится в письме Министерства образования и науки о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в МОН рекомендуют провести итоговые оценивания с помощью онлайн-технологий.