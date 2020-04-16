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Espreso.tvОбщество"ВНО состоится в любом случае": Кличко объяснил, как определять сроки оценки в связи с карантином

"ВНО состоится в любом случае": Кличко объяснил, как определять сроки оценки в связи с карантином


фото: volynnews
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 2 сценариях проведения внешнего независимого оценивания

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Из-за ограничений в Украине подготовили 2 сценария проведения ВНО. Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения", - сказал Кличко.

Он пояснил, что если ограничения будут сняты до июня, то пробное ВНО проведут в июне и с 25 числа - основную сессию.

"Если сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать ВНО в августе, то с 25 августа проведут основную сессию", - сказал Кличко.

  • И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что в случае прекращения карантина в начале лета, ВНО проведут, начиная с 25 июня .
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