"ВНО состоится в любом случае": Кличко объяснил, как определять сроки оценки в связи с карантином
16 апреля, 2020, 12:43
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 2 сценариях проведения внешнего независимого оценивания
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Из-за ограничений в Украине подготовили 2 сценария проведения ВНО. Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения", - сказал Кличко.
Он пояснил, что если ограничения будут сняты до июня, то пробное ВНО проведут в июне и с 25 числа - основную сессию.
"Если сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать ВНО в августе, то с 25 августа проведут основную сессию", - сказал Кличко.
- И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что в случае прекращения карантина в начале лета, ВНО проведут, начиная с 25 июня .
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