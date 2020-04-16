"ВНО состоится в любом случае": Кличко объяснил, как определять сроки оценки в связи с карантином

16 апреля, 2020, 12:43

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 2 сценариях проведения внешнего независимого оценивания

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Из-за ограничений в Украине подготовили 2 сценария проведения ВНО. Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения", - сказал Кличко.

Он пояснил, что если ограничения будут сняты до июня, то пробное ВНО проведут в июне и с 25 числа - основную сессию.

"Если сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать ВНО в августе, то с 25 августа проведут основную сессию", - сказал Кличко.