У Катара могут отобрать чемпионат мира по футболу

16 апреля, 2020, 15:43

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер считает, что из-за коррупционного скандала чемпионат мира-2022 в Катаре может быть перенесен в другую страну

Об этом сообщает Bild .

Блаттер считает, что ЧМ может принять Германия, США или Япония.

"Германия могла бы провести чемпионат мира вместо Катара, но это будет означать, что турнир во второй раз подряд пройдет в Европе. В связи с этим такой вариант не будет приоритетным. США могут принять ЧМ-2022 вместо ЧМ-2026. Они способны успеть с подготовкой, это не ракетостроение. Япония - еще один вариант. К счастью, на чемпионате мира 2022 года будет только 32 команды, а не 48, как планировалось ранее", - сказал Зепп Блаттер.

Катар обвиняют в подкупе представителей ФИФА, во время голосования за место проведения чемпионата мира по футболу 2022-го года.