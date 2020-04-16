В США - новый рекорд смертности от коронавируса: около 2600 погибших за сутки

16 апреля, 2020, 10:18

За минувшие сутки в США около 2600 человек умерли от коронавируса нового типа COVID-19

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Этот показатель является самым высоким суточным среди всех стран мира, где выявлено коронавирус.

США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавируса. По состоянию на 16 апреля в стране зафиксировано более 637 тыс случаев заражения COVID-19. Почти 30 тыс человек скончались, более 51 тыс успешно прошли курс лечения.

Показатели предыдущих суток также установили новый максимум - тогда умерли 2392 человека.

Во всем мире количество выявленных случаев заболевания превысило два миллиона человек. Четверть из них успешно вылечились, более 133 тыс умерли.

В Украине коронавируса COVID-19 заразился уже 4161 человек, 116 инфицированных умерли.