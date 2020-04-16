В США - новый рекорд смертности от коронавируса: около 2600 погибших за сутки
Об этом сообщает информационное агентство AFP.
Этот показатель является самым высоким суточным среди всех стран мира, где выявлено коронавирус.
#BREAKING Nearly 2,600 US #coronavirus deaths in 24 hours: tally pic.twitter.com/Vqe2JIhztG- AFP news agency (@AFP) April 16, 2020
США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавируса. По состоянию на 16 апреля в стране зафиксировано более 637 тыс случаев заражения COVID-19. Почти 30 тыс человек скончались, более 51 тыс успешно прошли курс лечения.
Показатели предыдущих суток также установили новый максимум - тогда умерли 2392 человека.
Во всем мире количество выявленных случаев заболевания превысило два миллиона человек. Четверть из них успешно вылечились, более 133 тыс умерли.
В Украине коронавируса COVID-19 заразился уже 4161 человек, 116 инфицированных умерли.
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