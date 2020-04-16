Стало известно, какие футбольные чемпионаты первыми вернутся после карантина
16 апреля, 2020, 10:50
После паузы, связанной с пандемией коронавируса, первыми восстановятся футбольные чемпионаты Австрии и Чехии
Об этом сообщает Reuters .
По информации агентства, австрийская Бундеслига и чешский Первая лига находятся ближе всех в Европе к восстановлению футбольных чемпионатов, поскольку эпидемиологическая ситуация в этих странах нормализуется.
В Австрии и Чехии команды могут вернуться к тренировкам на следующей неделе.
Планируется, что футбольные матчи в этих странах могут возобновиться в конце мая - начале июня.
- Напомним, 15 апреля стало известно, что УЕФА примет решение по прерванному из-за пандемии коронавируса футбольному сезону 21-22 апреля.
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