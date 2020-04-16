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Espreso.tvСпортСтало известно, какие футбольные чемпионаты первыми вернутся после карантина

Стало известно, какие футбольные чемпионаты первыми вернутся после карантина


фото: Getty Images
После паузы, связанной с пандемией коронавируса, первыми восстановятся футбольные чемпионаты Австрии и Чехии

Об этом сообщает Reuters .

По информации агентства, австрийская Бундеслига и чешский Первая лига находятся ближе всех в Европе к восстановлению футбольных чемпионатов, поскольку эпидемиологическая ситуация в этих странах нормализуется.

В Австрии и Чехии команды могут вернуться к тренировкам на следующей неделе.

Планируется, что футбольные матчи в этих странах могут возобновиться в конце мая - начале июня.

  • Напомним, 15 апреля стало известно, что УЕФА примет решение по прерванному из-за пандемии коронавируса футбольному сезону 21-22 апреля.

 

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