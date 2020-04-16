Стало известно, какие футбольные чемпионаты первыми вернутся после карантина

16 апреля, 2020, 10:50

После паузы, связанной с пандемией коронавируса, первыми восстановятся футбольные чемпионаты Австрии и Чехии

Об этом сообщает Reuters .

По информации агентства, австрийская Бундеслига и чешский Первая лига находятся ближе всех в Европе к восстановлению футбольных чемпионатов, поскольку эпидемиологическая ситуация в этих странах нормализуется.

В Австрии и Чехии команды могут вернуться к тренировкам на следующей неделе.

Планируется, что футбольные матчи в этих странах могут возобновиться в конце мая - начале июня.